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По факту смертельного пожара в Белинском районе организована проверка

18:11 | 06.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1953 года рождения в результате пожара в селе Свищевка Белинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту смертельного пожара в Белинском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 5 февраля в жилом доме на улице Советской в селе Свищевка произошел пожар. Возгорание заметила соседка. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело 66-летнего мужчины. По имеющейся информации, он проживал один», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — добавила Татьяна Махницкая.

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