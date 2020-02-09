В Пензенской области за сутки пожарные спасли из огня восемь человек Происшествия

Пенза, 9 февраля 2020. PenzaNews. Пожарные спасли из огня восемь человек в Пензенской области за минувшие сутки.

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«В субботу, 8 февраля, в 13.42 в Кузнецке на улице Белинского, 12, спасены шестеро жильцов подъезда многоквартирного дома, двое из которых — дети, а также были эвакуированы восемь человек. В квартире на втором этаже 4-этажного дома выгорели кухня и прихожая на площади 25 кв. метров», — сообщила ИА «PenzaNews» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Она уточнила, что для тушения привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Анна Шупилова добавила, что еще двое мужчин были спасены в Нижнеломовском районе.

«В 19.14 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Верхнем Ломове на улице Трудовой. В результате произошедшего сгорела кровля на площади 36 кв. метров в деревянном доме общей площадью 48 кв. метров», — пояснила собеседница агентства, отметив, что для тушения огня привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.

По фактам пожаров проводятся проверки.