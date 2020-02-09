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Один из киосков с курами на углях в Арбеково приостановил работу после пожара

13:50 | 09.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 9 февраля 2020. PenzaNews. Один из расположенных в районе Арбековского рынка Пензы киосков, в котором осуществлялось приготовление кур на углях, приостановил свою работу после пожара.

Один из киосков с курами на углях в Арбеково приостановил работу после пожара

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил в минувшую субботу, 8 февраля, в 22.43. Для тушения огня привлекались 11 человек личного состава и две единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар не сказался на работе близлежащих нестационарных торговых объектов, несмотря на то, что киоски на данном участке улицы Тернопольской — вблизи перекрестка с проспектом Строителей — стоят вплотную друг к другу.

Так, в нескольких метрах от сгоревшего киоска в обычном режиме продолжает деятельность еще одна точка по приготовлению и продаже кур на углях.

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