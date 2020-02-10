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По факту гибели человека в ДТП под Пензой организована проверка

13:49 | 10.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины 1979 года рождения в результате столкновения двух автомобилей — «Mazda Xedos 6» и «Lada Granta» — в Бессоновском районе Пензенской области.

По факту гибели человека в ДТП под Пензой организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, транспортные средства не поделили дорогу в минувшее воскресенье, 9 февраля.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Mazda Xedos 6» под управлением мужчины 1953 года рождения и автомашины «Lada Granta», за рулем которой находился мужчина 1987 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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