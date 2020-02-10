В Пензенской области за три дня задержаны около 50 нетрезвых водителей Происшествия

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 47 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 7 по 9 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Основными задачами проводимых мероприятий являются обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве.

В отделе пропаганды напомнили, что если действия нетрезвого водителя не являются уголовно наказуемыми, его ждет ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».