Начата проверка по факту попадания птицы в двигатель самолета при посадке в Пензе Происшествия

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту попадания птицы в двигатель самолета S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь»), выполнявшего рейс №1195 из Москвы в Пензу, при посадке воздушного судна в пункте назначения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

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Она уточнила, что инцидент произошел в минувший вторник, 11 февраля, в 18.55.

«На высоте примерно 15–20 метров допущено попадание в турбину левого двигателя птицы, предположительно, из семейства совиных», — сказала собеседница агентства, добавив, что это привело к механическому повреждению лопаток турбины.

Майя Иванова подчеркнула, что посадка самолета прошла в штатном режиме.

«На его борту находились 62 пассажира», — отметила она.