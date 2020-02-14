EN
19:06:01 Пятница, 14 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Начата проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Пензенской области

18:04 | 14.02.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины 1956 года рождения в результате пожара в Земетчинском районе Пензенской области.

Начата проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Пензенской области

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 13 февраля в жилом доме на улице Старожилы в селе Чернояр произошел пожар. Когда соседи подошли к горящему дому, хозяйка жилища сидела на улице около входа. Она находилась в сознании, на ее теле имелись ожоги. Соседи забрали женщину к себе домой и вызвали скорую медицинскую помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Представитель ведомства добавила, что пострадавшая умерла до приезда медработников.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, она скончалась от отравления угарным газом», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины произошедшего пожара и гибели пенсионерки.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в 2019 году рассмотрено около 1,3 тыс. дел о банкротстве Арбитражный суд Пензенской области в 2019 году удовлетворил 84% исков
В Пензе участниками акции «Влюбленный донор» стали 150 человек В зоопарке Пензы для животных провели свадебную церемонию
День открытых дверей пройдет в пензенской духовной семинарии В Мокшане пройдут соревнования по ВБЕ
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама