Начата проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Пензенской области Происшествия

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины 1956 года рождения в результате пожара в Земетчинском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 13 февраля в жилом доме на улице Старожилы в селе Чернояр произошел пожар. Когда соседи подошли к горящему дому, хозяйка жилища сидела на улице около входа. Она находилась в сознании, на ее теле имелись ожоги. Соседи забрали женщину к себе домой и вызвали скорую медицинскую помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Представитель ведомства добавила, что пострадавшая умерла до приезда медработников.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, она скончалась от отравления угарным газом», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины произошедшего пожара и гибели пенсионерки.