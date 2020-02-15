Пожар в Иссинском районе унес жизнь мужчины Происшествия

Исса, 15 февраля 2020. PenzaNews. Мужчина 1970 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в двухквартирном деревянном доме площадью 80 кв. метров на улице Вишневой в населенном пункте Центральная усадьба совхоза Маяк Иссинского района Пензенской области рано утром в субботу, 15 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что сигнал о происшествии поступил в 5.25.

«В ликвидации последствий пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в результате произошедшего дом, в одной из квартир которого никто не жил, выгорел изнутри на площади 10 кв. метров.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.