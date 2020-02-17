В Пензе начата проверка после ДТП с маршруткой, в котором пострадали семеро человек Происшествия

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения автомобиля «Chevrolet Aveo» и маршрутки №85 на улице Свердлова в Пензе, в результате которого пострадали двое детей и пятеро взрослых.

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«По предварительным данным, 16 февраля в 14.35 напротив дома №40 на улице Свердлова в Пензе водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» – мужчина 1984 года рождения на перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил автобус малого класса «ГАЗ-А64R42» под управлением водителя 1968 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что после аварии госпитализированы три человека: две пассажирки маршрутки — женщина 1993 года рождения и девочка 2003 года рождения, а также мальчик 2007 года рождения, ехавший в иномарке.

«Две пассажирки автобуса малого класса 1989 и 1985 годов рождения и две женщины 1984 и 1933 годов рождения, находившиеся в салоне «Chevrolet Aveo», после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются.