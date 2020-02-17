EN
16:45:52 Понедельник, 17 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ДТП под Пензой один человек погиб, еще трое пострадали

12:16 | 17.02.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2112» и минивэна «Volkswagen Transporter» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

В ДТП под Пензой один человек погиб, еще трое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 16 февраля в 11.18 произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением женщины 1950 года рождения и автомашины «Volkswagen Transporter», за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения. В результате происшествия водитель «двенадцатой» от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что пассажир «ВАЗа» 1953 года рождения, а также двое мужчин 1988 и 1964 годов рождения, находившихся в салоне автомобиля «Volkswagen Transporter», госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе объявлен сбор средств на реабилитацию хоккеиста Егора Кирина Львова-Белова и Котяков обсудили развитие проектов «Квартала Луи»
В Иссинском районе выясняют обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими Пензенский губернатор потребовал активизировать борьбу с серыми зарплатами
Губернатор потребовал разобраться с работой «Горводоканала» в Пензе Роспотребнадзор открыл в Пензе горячую линию, посвященную торговым автоматам в школах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама