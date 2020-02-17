В ДТП под Пензой один человек погиб, еще трое пострадали Происшествия

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2112» и минивэна «Volkswagen Transporter» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

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«По предварительным данным, 16 февраля в 11.18 произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением женщины 1950 года рождения и автомашины «Volkswagen Transporter», за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения. В результате происшествия водитель «двенадцатой» от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что пассажир «ВАЗа» 1953 года рождения, а также двое мужчин 1988 и 1964 годов рождения, находившихся в салоне автомобиля «Volkswagen Transporter», госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.