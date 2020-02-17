В Иссинском районе выясняют обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими Происшествия

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего в Иссинском районе Пензенской области ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21102» и «Kia Rio», в результате которого травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей.

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«По предварительным данным, 16 февраля в 2.30 на автодороге «Нижний Новгород — Саратов» водитель автомобиля «ВАЗ-21102» – мужчина 1970 года рождения допустил наезд на стоявшую иномарку «Kia Rio» под управлением мужчины 1983 года рождения, после чего произошло возгорание отечественной машины», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что водитель «ВАЗа» и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения госпитализированы.

«Пассажиры данного автомобиля — мужчина 1968 года рождения, женщина 1963 года рождения и девочка 2005 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказали в отделе пропаганды.

По факту ДТП организована проверка.