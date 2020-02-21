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В Пензенской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе

11:01 | 21.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погиб водитель автомашины «ГАЗель Next».

В Пензенской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 20 февраля в 5.50 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «ГАЗель Next» под управлением водителя 1961 года рождения и автомашины «Mercedes-Benz» с полуприцепом «Schmitz», за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения. Водитель «ГАЗели» от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что по факту трагической аварии организована проверка.

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