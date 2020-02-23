В Шемышейском районе после пожара в частном доме обнаружено тело мужчины Происшествия

Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. Тело мужчины 1959 года рождения обнаружено после тушения пожара в частном жилом деревянном доме площадью 40 кв. метров на улице Лесной в селе Новый Мачим Шемышейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Сигнал о пожаре поступил в субботу, 22 февраля, в 23.56», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что в результате случившегося обрушилась кровля дома и сгорели надворные постройки.

«Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались шесть человек и три единицы техники», — добавила Анна Шупилова.

По факту пожара организована проверка.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.