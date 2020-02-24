При пожаре в Пензенской области два человека погибли, еще двое пострадали Происшествия

Пенза, 24 февраля 2020. PenzaNews. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара, произошедшего в частном одноэтажном деревянном жилом доме площадью 80 кв. метров на улице Нагорной в селе Казенчик Наровчатского района Пензенской области в ночь на понедельник, 24 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри дома», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в тушении огня были задействованы восемь единиц техники и 21 человек, в том числе две единицы техники и пять человек личного состава от МЧС России.

«В результате пожара погибли женщина 1975 года рождения и мужчина 1982 года рождения. Пострадали мужчина 1955 года рождения и женщина 1977 года рождения», — уточнила Анна Шупилова.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Организована проверка.