В Пензе пьяный хулиган кинул кирпич в стекло троллейбуса Происшествия

Пенза, 24 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали в Пензе 30-летнего мужчину, который бросил кирпич в стекло троллейбуса, стоявшего на конечной остановке.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, о хулиганских действиях мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, рассказала кондуктор, которая позвонила в полицию.

«По ее словам, к троллейбусу подошел пьяный мужчина и начал требовать куда-то отвезти его, после чего он поднял с земли кирпич и бросил в стекло транспортного средства, а затем скрылся в неизвестном направлении», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что вскоре недалеко от места происшествия стражи порядка заметили схожего по приметам гражданина, которого опознала кондуктор; в итоге хулигана доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.