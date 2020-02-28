Под Пензой подросток за рулем машины попал в ДТП Происшествия

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Юноша 2003 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» стал участником ДТП на автодороге «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» в Пензенской области, в результате которого пострадали три человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в четверг, 27 февраля, в 20.50 произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2114» под управлением неустановленного водителя и автомашины «ВАЗ-2110», за рулем которой находился юноша 2003 года рождения. В результате происшествия телесные повреждения получили трое пассажиров «четырнадцатой». Мужчина 1973 года рождения госпитализирован, пассажирам 1969 и 1972 годов рождения медицинская помощь оказана на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП организована проверка.