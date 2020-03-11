В Пензе двое юношей пострадали в ДТП с мотоциклом Происшествия

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Двое юношей пострадали в результате ДТП на улице Калинина в Пензе вечером в среду, 11 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, примерно в 17.35 напротив дома №113 на улице Калинина произошло столкновение автомобиля «ГАЗ», за рулем которого находился водитель 1980 года рождения, и мотоцикла «Suzuki» под управлением юноши 2002 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что мотоциклист и пассажир двухколесного транспортного средства 2002 года рождения доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в отделе пропаганды.