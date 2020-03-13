В Нижнем Ломове произошло частичное обрушение здания бывшего общежития Происшествия

Нижний Ломов, 13 марта 2020. PenzaNews. Частичное обрушение пятиэтажного здания бывшего общежития многопрофильного техникума, которое не функционировало с 2015 года, произошло в городе Нижнем Ломове Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По имеющимся данным, кирпичная кладка обвалилась с одного угла по всей высоте здания еще вечером в минувшую в среду, 11 марта. Однако в поле зрения широкой общественности инцидент попал только после размещения соответствующей информации в соцсетях.

Как сообщил ИА «PenzaNews» и.о. главы администрации Нижнего Ломова Владимир Толстунов, на протяжении последних лет бывшее общежитие огорожено, доступ к нему закрыт, поэтому при обрушении никто не пострадал.

«Оно к городу никакого отношения не имеет», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в связи с этим за комментариями о дальнейшей судьбе здания следует обращаться в министерство образования Пензенской области, в ведении которого находится нижнеломовский многопрофильный техникум.

Директор техникума Сергей Краснопеев также не смог сказать, планируется ли сносить разрушающееся здание, и рекомендовал адресовать интересующие вопросы учредителю государственного автономного профессионального образовательного учреждения.

В свою очередь в пресс-службе министерства образования Пензенской области сообщили ИА «PenzaNews», что официальная позиция ведомства будет доведена до СМИ и жителей в ближайшее время.