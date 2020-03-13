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В Пензе пожар унес жизнь мужчины

17:36 | 13.03.2020 | Происшествия

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Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Мужчина 1962 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в частном доме на улице Парижской Коммуны в Пензе днем в пятницу, 13 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Пензе пожар унес жизнь мужчины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Сигнал о происшествии поступил в 14.46. По прибытии пожарных подразделений дом горел открытым огнем», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, в тушении были задействованы пять единиц техники и 21 человек личного состава.

«В результате пожара сгорели кровля и мансардный этаж на площади 100 кв. метров», — сказала Анна Шупилова, добавив, что огнем также повреждены помещения внутри дома на площади 70 кв. метров.

По данному факту проводится проверка.

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