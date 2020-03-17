В Пензенской области убита самка лося Происшествия

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Факт незаконной добычи самки лося выявлен в Городищенском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза региона, правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве отметили, что ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

«Аналогичное преступление было совершено в январе 2020 года в Сердобском районе. Гражданин, осуществивший незаконный отстрел, привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией охотничьего оружия. Вред, причиненный в результате незаконной добычи самца лося, возмещен в размере 240 тыс. рублей нарушителем добровольно. Приговор суда в законную силу пока не вступил», — добавили в пресс-службе.