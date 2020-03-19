Обрушение кирпичной кладки здания в Сердобске произошло во время сильного порыва ветра Происшествия

Сердобск, 19 марта 2020. PenzaNews. Обрушение кирпичной кладки неэксплуатируемого здания в Сердобске Пензенской области, в результате которого погиб человек, произошло во время сильного порыва ветра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 19 марта пятеро мужчин прибыли для производства работ по разбору здания бывшего кирпичного завода, расположенного на улице Белинского в городе Сердобске, и находились у одной из его стен. В момент сильного порыва ветра произошло внезапное обрушение части кирпичной кладки фрагмента стены на одного из мужчин, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить, имеются ли в случившемся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.