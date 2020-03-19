EN
22:44:12 Четверг, 19 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области подтвержден один случай коронавируса, под наблюдением находятся 365 человек

Обрушение кирпичной кладки здания в Сердобске произошло во время сильного порыва ветра

15:10 | 19.03.2020 | Происшествия

Печать

Сердобск, 19 марта 2020. PenzaNews. Обрушение кирпичной кладки неэксплуатируемого здания в Сердобске Пензенской области, в результате которого погиб человек, произошло во время сильного порыва ветра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обрушение кирпичной кладки здания в Сердобске произошло во время сильного порыва ветра

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 19 марта пятеро мужчин прибыли для производства работ по разбору здания бывшего кирпичного завода, расположенного на улице Белинского в городе Сердобске, и находились у одной из его стен. В момент сильного порыва ветра произошло внезапное обрушение части кирпичной кладки фрагмента стены на одного из мужчин, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить, имеются ли в случившемся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецком районе мужчина оштрафован за уклонение от призыва в армию В Пензе организована проверка по факту мошенничества при продаже квадроцикла
В Соборной мечети Пензы из-за коронавируса отменены коллективные пятничные молитвы Заключен под стражу житель Лунино, обвиняемый в смерти отца
Пензенские промпредприятия за два месяца отгрузили продукцию более чем на 57 млрд. рублей В Пензенской области 4 апреля стартует сезон охоты на пернатую дичь
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама