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В Пензе на транспортном предприятии мужчину насмерть придавило трактором

11:42 | 24.03.2020 | Происшествия

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Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Мужчина 1961 года рождения погиб во время ремонта трактора на одном из транспортных предприятий Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе на транспортном предприятии мужчину насмерть придавило трактором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 23 марта на улице Бийской в Пензе в помещении организации, оказывающей транспортные услуги, работник общества с ограниченной ответственностью производил ремонт трактора. В ходе работ сорвался домкрат, и мужчина был придавлен транспортным средством. Потерпевший 1961 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека, организована доследственная проверка.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сказали в управлении.

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