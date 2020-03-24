В Пензе на транспортном предприятии мужчину насмерть придавило трактором Происшествия

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Мужчина 1961 года рождения погиб во время ремонта трактора на одном из транспортных предприятий Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, утром 23 марта на улице Бийской в Пензе в помещении организации, оказывающей транспортные услуги, работник общества с ограниченной ответственностью производил ремонт трактора. В ходе работ сорвался домкрат, и мужчина был придавлен транспортным средством. Потерпевший 1961 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека, организована доследственная проверка.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сказали в управлении.