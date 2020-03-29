Пожар на заводе древесностружечных плит в Чаадаевке потушен Происшествия

Чаадаевка, 29 марта 2020. PenzaNews. Пожар на заводе древесностружечных плит в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области потушен.

Фото: ГУ МЧС России по Пензенской области

«Сигнал о происшествии поступил в 5.03. Горела кровля одноэтажного строения на площади 1 тыс. кв. метров. В 10.40 открытое горение было ликвидировано», — сообщила ИА «PenzaNews» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Она уточнила, что на месте задействованы 53 человека личного состава, 15 единиц техники, а также пожарный поезд.

«Ведется проливка конструкций», — сказала собеседница агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС добавила, что в результате происшествия никто не пострадал — работники предприятия после возникновения пожара самостоятельно покинули здание.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.