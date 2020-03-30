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Под Пензой спасли двоих подростков на плоту

12:41 | 30.03.2020 | Происшествия

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра и Росгвардии пришли на помощь двоим подросткам — юноше и девушке в возрасте 16 и 17 лет, оказавшимся посреди водоема на плоту, на который они забрались ради запоминающейся фотографии.

Под Пензой спасли двоих подростков на плоту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, инцидент произошел на территории села Засечного.

«Сильное течение очень быстро вынесло «судно» на небезопасное расстояние», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что двое спасателей, облачившись в гидрокостюмы, доплыли до плота и привязали к нему канат, после чего сотрудники Росгвардии подтянули его к берегу.

«В связи с произошедшим главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин обратился ко всем родителям с просьбой пристальнее следить за своими детьми, чтобы исключить трагические последствия вблизи и на водных объектах», — сказали в ГУ МЧС.

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