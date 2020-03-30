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В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора

14:15 | 30.03.2020 | Происшествия

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Случаи возгорания сухой травы и мусора участились в Пензенской области с наступлением теплой погоды. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За выходные дни пожарные подразделения осуществили более 70 выездов на тушение сухой травы. Основная причина 99% пожаров — человеческий фактор. Из-за оставленных без присмотра костров или брошенных окурков отмечаются факты, когда страдают жилые дома и хозяйственные постройки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ежедневно проводятся профилактические рейды, во время которых сотрудники напоминают жителям о мерах пожарной безопасности и ответственности, которая предусмотрена за их несоблюдение.

В ГУ МЧС отметили, что объявление нерабочих дней в период по 5 апреля призвано снизить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), однако многие восприняли дополнительные выходные как возможность выехать на шашлыки или на дачу.

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