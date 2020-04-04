В Лунинском районе при пожаре погибли три человека Происшествия

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Три человека погибли в результате пожара, произошедшего на улице Луговой в селе Липовка Лунинского района Пензенской области рано утром в субботу, 4 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал поступил а в 4.52», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, для тушения привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, в результате пожара сгорели срубовой дом площадью 40 кв. метров и сарай площадью 20 кв. метров.

«Обнаружены тела троих погибших — женщины 1965 года рождения и двоих мужчин 1963 и 1977 годов рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что причина пожара выясняется.