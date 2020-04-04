EN
16:46:10 Суббота, 4 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 30 апреля, в регионе зарегистрировано 27 случаев COVID-19

В Лунинском районе при пожаре погибли три человека

10:10 | 04.04.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Три человека погибли в результате пожара, произошедшего на улице Луговой в селе Липовка Лунинского района Пензенской области рано утром в субботу, 4 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Лунинском районе при пожаре погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал поступил а в 4.52», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, для тушения привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, в результате пожара сгорели срубовой дом площадью 40 кв. метров и сарай площадью 20 кв. метров.

«Обнаружены тела троих погибших — женщины 1965 года рождения и двоих мужчин 1963 и 1977 годов рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что причина пожара выясняется.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе с 6 по 17 апреля проведут дезинфекцию одиннадцати поликлиник По факту гибели троих человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело
Губернатор поручил ограничить посещение поликлиники пензенской областной больницы В Пензенской области дополнен перечень товаров первой необходимости
Валерий Лидин пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом В Пензу поступила новая лесопожарная техника
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.