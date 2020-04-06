В Башмаковском районе из водоема вытащили машину с телом мужчины Происшествия

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Операция по извлечению из водоема легкового автомобиля, внутри которого находилось тело мужчины, проведена в селе Никульевка Башмаковского района Пензенской области в понедельник, 6 апреля.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, ДТП, в результате которого автомобиль съехал с дороги и оказался в водоеме, произошло накануне. Водитель самостоятельно выбраться из машины не смог.

Спасатели провели на месте происшествия водолазные поисковые работы. Они обнаружили транспортное средство с телом погибшего внутри. Машина была поднята на поверхность с помощью крана.

Тело водителя передано представителям правоохранительных органов, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.