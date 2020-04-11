В Пензе автомобиль слетел с путепровода Происшествия

Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Легковой автомобиль «Datsun» слетел с путепровода на проспекте Победы в Пензе и приземлился на крышу стоящей внизу кирпичной постройки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что транспортное средство, опрокинувшись на левый бок, остановилось на краю крыши. При этом имелся риск, что машина сорвется с постройки вниз. В салоне сработали подушки безопасности.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«По предварительным данным, в субботу, 11 апреля, в 12.30 на проспекте Победы водитель автомобиля «Datsun» допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия он получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП организована проверка.