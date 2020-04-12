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В Пензе купол «Золотой шайбы» рухнул под тяжестью снега

14:03 | 12.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 12 апреля 2020. PenzaNews. Купол воздухоопорного спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба», расположенного в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы, рухнул под тяжестью мокрого снега.

В Пензе купол «Золотой шайбы» рухнул под тяжестью снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что администрация спортобъекта займется восстановлением купола после очистки снега.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ВСЛК «Золотая шайба» в Пензе был введен в эксплуатацию в 2007 году.

За прошедшие годы подобные инциденты происходили и ранее. Так, в марте 2011-го купол спорткомплекса обрушился после обильного снегопада. Работы по его восстановлению удалось завершить только в конце апреля.

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