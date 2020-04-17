В результате ДТП под Пензой погиб мужчина Происшествия

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Мужчина 1959 года рождения, управлявший автомашиной «Mercedes», погиб в результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в пятницу, 17 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 13.40 на 585 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Mercedes» под управлением водителя 1959 года рождения и автомашины «КамАЗ», за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель автомашины «Mercedes» скончался, второй мужчина доставлен в больницу.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.