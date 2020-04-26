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После ДТП на парковке «Леруа Мерлен» в Пензе госпитализирован один человек

10:15 | 26.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 26 апреля 2020. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием четырех автомобилей на парковке торгового центра «Леруа Мерлен» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

После ДТП на парковке «Леруа Мерлен» в Пензе госпитализирован один человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 25 апреля на проспекте Строителей, 1Л, произошло столкновение четырех транспортных средств — автомобилей «ВАЗ-211440», «Audi», «Ford Mondeo» и «ВАЗ-21099». В результате происшествия воитель автомашины «ВАЗ-211440» – мужчина 1996 года рождения был госпитализирован», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что также пострадала пассажирка «Audi» 1987 года рождения, медицинская помощь была оказана ей на месте ДТП.

По факту произошедшего организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

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