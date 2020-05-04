EN
14:46:37 Понедельник, 4 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 539 случаев заражения коронавирусом, 175 человек выздоровели, восемь пациентов умерли

При пожаре в Пензенской области погибли два человека

09:07 | 04.05.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Тела двоих человек — женщины и мужчины 1971 и 1967 годов рождения соответственно — обнаружены после тушения пожара, произошедшего в срубовом доме площадью 78 кв. метров на улице Верхний Порядок в селе Кургановка Каменского района Пензенской области в ночь на понедельник, 4 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

При пожаре в Пензенской области погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление внутри дома», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в тушении пожара были задействованы восемь человек и четыре единицы техники.

«Проводится проверка», — сказала Анна Шупилова, отметив, что причина произошедшего устанавливается.

Новости партнеров
Читайте также
В сквере «Три гвоздики» высажено пять елей Под Пензой начата проверка по факту гибели водителя иномарки
Сальдированный финрезультат пензенских организаций в январе-феврале снизился на 25% В ГИББД прокомментировали ДТП под Пензой с участием пикапа «Toyota Tundra» и мотовездехода
В Пензе пенсионерка перечислила 450 тыс. рублей телефонному мошеннику В Заречном число случаев заражения коронавирусом выросло до 18
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама