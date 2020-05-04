При пожаре в Пензенской области погибли два человека Происшествия

Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Тела двоих человек — женщины и мужчины 1971 и 1967 годов рождения соответственно — обнаружены после тушения пожара, произошедшего в срубовом доме площадью 78 кв. метров на улице Верхний Порядок в селе Кургановка Каменского района Пензенской области в ночь на понедельник, 4 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

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«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление внутри дома», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в тушении пожара были задействованы восемь человек и четыре единицы техники.

«Проводится проверка», — сказала Анна Шупилова, отметив, что причина произошедшего устанавливается.