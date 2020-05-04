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В ГИББД прокомментировали ДТП под Пензой с участием пикапа «Toyota Tundra» и мотовездехода

10:34 | 04.05.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения пикапа «Toyota Tundra» и мотовездехода в Шемышейском районе Пензенской области, в результате которого пострадал один человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону в понедельник, 4 мая.

В ГИББД прокомментировали ДТП под Пензой с участием пикапа «Toyota Tundra» и мотовездехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 1 мая 2020 года в 14.20 на 19 км автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» произошло столкновение автомобиля «Toyota Tundra» под управлением мужчины 1978 года рождения и мотоболотохода «Yamaha», которым управлял молодой человек 2001 года рождения. В результате происшествия водитель мотоболотохода получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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