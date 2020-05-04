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Под Пензой начата проверка по факту гибели водителя иномарки

12:06 | 04.05.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобилей «Audi 80» и «ВАЗ-21124» в Шемышейском районе Пензенской области, в результате которого погиб водитель иномарки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой начата проверка по факту гибели водителя иномарки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 3 мая в 22.15 на 24 км автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» произошло столкновение автомобиля «Audi 80» под управлением мужчины 1955 года рождения и автомашины «ВАЗ-21124», за рулем которой находился водитель 1980 года рождения. В результате происшествия водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что второму водителю медицинская помощь была оказана на месте аварии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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