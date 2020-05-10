Пожарные ликвидировали тление утеплителя фасада ТЦ «Онежский» в Пензе Происшествия

Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Пожарные ликвидировали тление утеплителя фасада здания торгового центра «Онежский» на проспекте Строителей в Пензе в воскресенье, 10 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, площадь тления составила 10 кв. метров.

«Люди покинули магазин самостоятельно», — пояснили в ведомстве, отметив, что эвакуация не проводилась.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.

На кадрах, сделанных очевидцами на месте происшествия и опубликованных в соцсетях, видно, что тление утеплителя произошло в районе крыши в правой части здания — неподалеку от вывески магазина «Магнит косметик».

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.