Пожарные ликвидировали тление утеплителя фасада ТЦ «Онежский» в Пензе
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Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Пожарные ликвидировали тление утеплителя фасада здания торгового центра «Онежский» на проспекте Строителей в Пензе в воскресенье, 10 мая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, площадь тления составила 10 кв. метров.
«Люди покинули магазин самостоятельно», — пояснили в ведомстве, отметив, что эвакуация не проводилась.
В пресс-службе подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.
На кадрах, сделанных очевидцами на месте происшествия и опубликованных в соцсетях, видно, что тление утеплителя произошло в районе крыши в правой части здания — неподалеку от вывески магазина «Магнит косметик».
Причины произошедшего в настоящее время выясняются.