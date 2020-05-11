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Под Пензой при пожаре в деревянном доме погибли две женщины

09:08 | 11.05.2020 | Происшествия

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Две женщины 1950 и 1978 годов рождения погибли в результате пожара, произошедшего в частном жилом деревянном доме на улице Ера в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 10 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

Под Пензой при пожаре в деревянном доме погибли две женщины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«По прибытии первых пожарных подразделений дом горел открытым огнем», — сказала собеседница агентства, уточнив, что к тушению привлекались 12 человек личного состава.

Она добавила, что площадь пожара составила 90 кв. метров.

По словам Анны Шупиловой, тела погибших были обнаружены в ходе проливки и разбора конструкций.

Причины произошедшего выясняются.

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