В Пензе организована проверка по факту падения ребенка с балкона на пятом этаже Происшествия

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Проверка по факту падения мальчика 2018 года рождения с балкона квартиры на пятом этаже одного из домов на улице Новоселов организована в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По предварительным данным, вечером 10 мая мальчик упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома на улице Новоселов в Пензе. Малолетний получил множественные травмы. Мать ребенка с сожителем в это время находилась на кухне», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ребенок госпитализирован в пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, исследование условий жизни и воспитания малолетнего», — пояснила Татьяна Махницкая.