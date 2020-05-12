EN
06:14:26 Среда, 13 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе организована проверка по факту падения ребенка с балкона на пятом этаже

18:57 | 12.05.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Проверка по факту падения мальчика 2018 года рождения с балкона квартиры на пятом этаже одного из домов на улице Новоселов организована в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе организована проверка по факту падения ребенка с балкона на пятом этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 10 мая мальчик упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома на улице Новоселов в Пензе. Малолетний получил множественные травмы. Мать ребенка с сожителем в это время находилась на кухне», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ребенок госпитализирован в пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, исследование условий жизни и воспитания малолетнего», — пояснила Татьяна Махницкая.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Прием заявлений на получение выплаты на детей от 3 до 7 лет начнется в конце мая В Пензе осужденному назначено наказание за наркотик, спрятанный в курице
Пензенские семьи с детьми, имеющие право на маткапитал, начали получать новую выплату В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей
На проспекте Строителей в Пензе не поделили дорогу грузовик и легковушка Оксана Чижова предостерегла пензенцев от самолечения при симптомах ОРВИ
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама