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В Пензенской области водитель автомобиля умер за рулем

12:38 | 14.05.2020 | Происшествия

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Каменка, 14 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту смерти водителя автомобиля «Geely MK Cross», который обнаружен мертвым после ДТП на улице Ломовской в городе Каменке Пензенской области.

В Пензенской области водитель автомобиля умер за рулем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в минувшую среду, 13 мая, в 20.30 на улице Ломовской — напротив дома №1 на улице Светлой — водитель автомобиля «Geely MK Cross» – мужчина 1967 года рождения не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель скончался. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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