В Пензенской области водитель автомобиля умер за рулем Происшествия

Каменка, 14 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту смерти водителя автомобиля «Geely MK Cross», который обнаружен мертвым после ДТП на улице Ломовской в городе Каменке Пензенской области.

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«Предварительно установлено, что в минувшую среду, 13 мая, в 20.30 на улице Ломовской — напротив дома №1 на улице Светлой — водитель автомобиля «Geely MK Cross» – мужчина 1967 года рождения не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель скончался. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.