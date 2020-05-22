В Пензе посетитель магазина устроил скандал после замечания по поводу распития спиртного Происшествия

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Посетитель одного из магазинов, расположенных на улице Луначарского в Пензе, взял с витрины в отделе алкогольной продукции бутылку, открыл ее, не оплатив товар, и стал распивать спиртное в торговом зале, а после сделанного сотрудниками замечания начал вести себя агрессивно — кричать, нецензурно выражаться и размахивать руками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве добавили, что представители Росгвардии прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала экипажу группы задержания вневедомственной охраны.

«43-летний гражданин был задержан на месте. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в управление МВД России по городу Пензе», — сказали в пресс-службе.