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Пресечена попытка незаконного проникновения на территорию Заречного

12:15 | 23.05.2020 | Происшествия

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Заречный, 23 мая 2020. PenzaNews. Военнослужащие воинской части по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии пресекли действия мужчины, который пытался незаконно проникнуть на территории Заречного Пензенской области.

Пресечена попытка незаконного проникновения на территорию Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, на одном из участков охраняемой полосы периметра закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) сработали технические средства охраны.

Оператор незамедлительно доложил о поступлении сигнала начальнику караула, после чего на место была направлена тревожная группа, которая задержала мужчину, пытавшегося преодолеть участок охраняемой полосы.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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