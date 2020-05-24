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По факту гибели мужчины при пожаре в Мокшане организована проверка

09:00 | 24.05.2020 | Происшествия

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Мокшан, 24 мая 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели мужчины при пожаре в Мокшане организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 23 мая в одной из квартир, расположенной на третьем этаже дома на улице Победы в Мокшане, произошло возгорание. Соседям удалось вытащить из квартиры хозяина жилища 1946 года рождения, однако признаков жизни он уже не подавал», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем», — пояснила Татьяна Махницкая.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

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