В ожоговом центре Нижнего Новгорода умер мальчик из Пензенской области Происшествия

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Мальчик 2010 года рождения из Лунинского района Пензенской области умер в ожоговом центре Нижнего Новгорода. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, для выяснения всех обстоятельств, которые привели к гибели ребенка, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, вечером 3 мая 2020 года в одном из населенных пунктов Лунинского района мальчик 2010 года рождения играл в гараже, где находилась канистра с бензином. В результате неосторожного обращения с огнем на нем воспламенилась одежда. Ребенок получил термические ожоги», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в рамках уголовного дела будут детально исследованы условия жизни и воспитания ребенка, а также установлено, проводилась ли органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работа с данной семьей.