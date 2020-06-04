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В Пензе пожарные за несколько часов трижды выезжали в район «Онежского» тушить машины

10:10 | 04.06.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Три возгорания автомобилей произошло за несколько часов во дворах многоквартирных домов, расположенных неподалеку от торгового центра «Онежский» в микрорайоне Арбеково города Пензы.

В Пензе пожарные за несколько часов трижды выезжали в район «Онежского» тушить машины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, в 22.10 минувшей среды, 3 июня, поступил сигнал о пожаре во дворе дома №19 на улице Онежской, где огонь охватил автомобиль «ВАЗ-2110», при этом также оказались повреждены стоявшие рядом иномарки «Suzuki» и «Nissan».

«На тушение пожара привлекались две единицы техники и 12 человек личного состава», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в 23.54 поступила информация о загоревшемся автомобиле «ВАЗ-2114» вблизи дома №13 на улице Онежской, а в 1.04 — об аналогичном происшествии у дома №8 на проспекте Строителей, где оказался поврежден автомобиль «ВАЗ-2115».

«Пожары были ликвидированы в кратчайшие сроки», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, по всем фактам проводятся проверки, выясняются причины произошедшего.

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