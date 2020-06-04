Ликвидирован пожар в многоквартирном доме на улице Антонова в Пензе Происшествия

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Пожар, произошедший в 10-этажном доме №5А на улице Антонова в Пензе днем 4 июня, ликвидирован.

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Комментируя происшествие, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова сообщила, что сигнал об инциденте поступил в 14.40.

По ее словам, было установлено, что пожар случился в квартире на третьем этаже в ванной комнате на площади 4 кв. метра, при этом оказалась повреждена отделка на площади 25 кв. метров.

«Из подъезда жилого дома были эвакуированы десять человек», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что в ликвидации последствий происшествия были задействованы два пожарных расчета и автолестница муниципальной пожарной части.

По факту случившегося проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.