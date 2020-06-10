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В Пензенской области двое подростков пострадали при столкновении кроссовера и скутера

10:13 | 10.06.2020 | Происшествия

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Двое подростков 2005 года рождения пострадали в результате столкновения кроссовера «Haval H6» и скутера в Сосновоборском районе Пензенской области.

В Пензенской области двое подростков пострадали при столкновении кроссовера и скутера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 9 июня в 18.40 на автомобильной дороге «Махалино — Сосновоборск» в границах Сосновоборского района Пензенской области произошло столкновение автомобиля «Haval H6», за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, и скутера «MotoLand» под управлением юноши 2005 года рождения. В результате происшествия водитель скутера и пассажир – юноша 2005 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что по факту ДТП организована проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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