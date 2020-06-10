ДТП в Пензенской области унесло жизни двоих человек Происшествия

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Водители двух отечественных автомобилей погибли в результате ДТП в Пензенской области днем в среду, 10 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«Предварительно установлено, что в 15.15 на 10 км автодороги «Каменка — Вирга» произошло столкновение автомобиля «Lada Granta» под управлением мужчины 1997 года рождения и автомашины «Lada Kalina», за рулем которой находился водитель 1957 года рождения. В результате происшествия оба водителя от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту трагической аварии организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.