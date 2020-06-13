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В Кузнецке организованы поиски двоих малолетних детей

14:59 | 13.06.2020 | Происшествия

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Кузнецк, 13 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и представители общественности подключились к поискам двух малолетних детей, самовольно ушедших из дома в Горном переулке в Кузнецке Пензенской области в период с 6.00 до 7.30 субботы, 13 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Кузнецке организованы поиски двоих малолетних детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление местонахождения детей и обстоятельств их исчезновения», — сказала собеседница агентства.

Приметы пропавших мальчиков указаны в сообщениях на сайте следственного управления СКР по Пензенской области и в группах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Одному из пропавших детей 10 лет. Его рост — 135 см. Волосы русые, короткая стрижка. Глаза карие. На переносице небольшой шрам. Одет в темные шорты и зеленую футболку, на ногах — голубые кроссовки.

Второму мальчику 11 лет. Его рост — 140 см. Волосы темные, короткая стрижка. Глаза карие. Имеется шрам длинной около 10 см на внутренней поверхности ноги в области колена. Одет в бежевые шорты и серую футболку с рисунком в виде дракона, на ногах — черные сланцы.

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