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В Пензе начали проверку по факту травмирования девочки, провалившейся в трубу

19:05 | 15.06.2020 | Происшествия

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Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту травмирования девочки, провалившейся в трубу

В Пензе начали проверку по факту травмирования девочки, провалившейся в трубу

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, инцидент произошел на улице Днепропетровской, при этом, по данным пожарно-спасательного центра, пострадавшая не могла самостоятельно выбраться из трубы, торчащей из земли, в связи с чем ей потребовалась помощь специалистов.

«По имеющейся информации, ребенок повредил ногу», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в ходе проверки будет установлено, частью какой конструкции является эта труба, кто занимается ее обслуживанием и эксплуатацией, а также насколько серьезно травмирована несовершеннолетняя.

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