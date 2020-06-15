В Пензе начали проверку по факту травмирования девочки, провалившейся в трубу Происшествия

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту травмирования девочки, провалившейся в трубу

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, инцидент произошел на улице Днепропетровской, при этом, по данным пожарно-спасательного центра, пострадавшая не могла самостоятельно выбраться из трубы, торчащей из земли, в связи с чем ей потребовалась помощь специалистов.

«По имеющейся информации, ребенок повредил ногу», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в ходе проверки будет установлено, частью какой конструкции является эта труба, кто занимается ее обслуживанием и эксплуатацией, а также насколько серьезно травмирована несовершеннолетняя.