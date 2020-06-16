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В Пензе организована проверка по факту гибели мужчины, тело которого обнаружено в Суре

09:15 | 16.06.2020 | Происшествия

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1984 года рождения, тело которого обнаружено в реке Суре неподалеку от улицы Чапаева в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе организована проверка по факту гибели мужчины, тело которого обнаружено в Суре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 13 июня в водоеме прохожим в процессе выгула собаки было обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена. Им оказался житель Шемышейского района 1984 года рождения, который последнее время проживал в Пензе. С 8 июня он числился без вести пропавшим по заявлению родственницы, поскольку несколько дней не выходил на связь», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что при себе у погибшего, тело которого пролежало в воде несколько дней, имелись документы, сотовый телефон и другие личные вещи.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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