EN
17:18:21 Понедельник, 22 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 380 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 731 человек выписан, 34 пациента умерли

По факту пропажи 6-летнего ребенка в Пензе организована проверка

15:08 | 22.06.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту пропажи 6-летнего мальчика в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту пропажи 6-летнего ребенка в Пензе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 22 июня мальчик гулял со знакомым его семьи в парке «Комсомольский» в городе Пензе. По имеющейся информации, ребенок играл с мячом и убежал в сторону улицы Шмидта», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что его местонахождение до настоящего времени неизвестно.

«Следователями и криминалистами организован поиск малолетнего с привлечением волонтеров и представителей общественности. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика и обстоятельств его исчезновения», — пояснила Татьяна Махницкая.

Новости партнеров
Читайте также
Работникам МУП «Пензенские бани» выплатили более 1,4 млн. рублей долгов по зарплате В Пензе 25 июня пройдет голосование по отбору общественной территории для благоустройства
В Пензе молодой мужчина госпитализирован с ножевыми ранениями Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
Человек, просивший у бизнеса денег от лица пензенского правительства, оказался мошенником ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Сердобском районе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама