По факту пропажи 6-летнего ребенка в Пензе организована проверка Происшествия

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту пропажи 6-летнего мальчика в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 22 июня мальчик гулял со знакомым его семьи в парке «Комсомольский» в городе Пензе. По имеющейся информации, ребенок играл с мячом и убежал в сторону улицы Шмидта», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что его местонахождение до настоящего времени неизвестно.

«Следователями и криминалистами организован поиск малолетнего с привлечением волонтеров и представителей общественности. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика и обстоятельств его исчезновения», — пояснила Татьяна Махницкая.